Тимошенко, Зеленский и Бойко лидируют в президентском рейтинге в Одесской области – соцопрос

Глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко, шоумен, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко являются лидерами президентского рейтинга в Одесской области – их готовы поддержать 19,9%, 17,5% и 15,2% соответственно тех, кто определился и будет участвовать в выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 4 декабря 2018 года. Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 жителей Одесской области. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

За народного депутата, лидера партии "Наши" Евгения Мураева - в области готовы проголосовать 8,6% респондентов, за лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича - 7,2%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 6,6%, за действующего президента Украины Петра Порошенко- 5,4%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 4,8%. Рейтинг других кандидатов - менее 3%. В то же время, примерно каждый пятый житель области не желает голосовать, каждый седьмой - не определился с выбором кандидата.

19% опрошенных верят, что на президентских выборах победит Ю.Тимошенко. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе, возросло в два раза. В победе П.Порошенко уверены 6% (в 2017 - 16%). Победу Ю.Бойко видят около 6%, В.Зеленского - 5%. В положительный результат других кандидатов верят не более 3% опрошенных. В своих фаворитах уверены в основном сторонники Ю.Тимошенко, Ю.Бойко, П.Порошенко.

Антирейтинг возглавляет П.Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае три четверти опрошенных.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 21,3% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию "Оппозиционный блок" готовы отдать свои голоса 18,7%, "Слугу народа" - 15,3%, партию "Наши" - 8,6%, "За життя" - 7,1%, Радикальную партию - 6,5%, БПП Солидарность - 5,1%, Гражданскую позицию - 4,3%. Рейтинг других партий - менее 4%. В то же время, четверть жителей области не желают голосовать, каждый седьмой - не определился.

Жители Одесской области оценивают деятельность местной власти значительно лучше, чем центральной. Лишь 4-6% опрошенных довольны деятельностью президента П.Порошенко, премьер-министра В.Гройсмана и Верховной Рады. Более 90% выразили недовольство деятельностью центральной власти.

В течение года уровень удовлетворенности деятельностью областной государственной администрации почти не изменился (с 24% до 26%). 53% как и в прошлом году отметили, что довольны деятельностью городского/сельского главы. Уровень удовлетворенности местными главами среди жителей городов и областного центра несколько выше, чем в селах.

Анализ результатов исследования показал, что ситуацию в целом по стране жители области оценивают несколько хуже, нежели на местах. Только 3% оценили политическую ситуацию в стране как спокойную, тогда как в родной области спокойной ситуацию видят 19%, а в своем городе/селе - 42%. Напряженной ситуацию в стране видят 52% опрошенных, критической - 40%. Половина опрошенных оценивают ситуацию в области как напряженную, еще 21% - как критическую. Оценки состояния дел в собственном городе лучше: напряженной ситуацию видят 38%, критической - 14%.

Вместе с тем, общие ожидания среди жителей Одесской области скорее отрицательно-нейтральные. Лишь каждый десятый считает, что положение дел, как в Украине, так и на местах улучшится в следующем году. Около 40% считают, что оно не изменится, а около четверти имеют пессимистические ожидания относительно будущего. 22-23% не смогли ответить на этот вопрос.

Военный конфликт на востоке Украины (62%), отсутствие работы и безработица, взяточничество и коррупция во власти (по 40%) - три основные общегосударственные проблемы по оценкам жителей области. При этом на личностном уровне опрошенных скорее волнуют повышение тарифов на коммунальные услуги (65%), низкий уровень зарплат и пенсий (56%), повышение цен на основные товары (55%). Такие проблемы, как низкие зарплаты и пенсии, безработица и инфляция более остро ощущаются в сельской местности, повышение тарифов на коммунальные услуги - в городах.

Жители Одесской области относительно чаще указывали на культурно-историческую близость с жителями Николаевской области. Среди соседних стран жители региона выбирали как близкие Беларусь и Россию, а также Молдову.

За последний год почти не изменилось количество тех, кто выразил желание работать за границей (с 28% до 30%), при этом 53% из них в будущем готовы инвестировать заработанные средства в открытие собственного дела в Украине. Более высокий уровень миграционных настроений наблюдается среди молодежи (46%), жителей областного центра (33%) и более состоятельных (43%).

41% - за предоставление русскому языку статуса государственного, 29% - поддерживают предоставление ему статуса официального в отдельных регионах, 26% считают, что единственным государственным языком должен быть только украинский язык.

47% опрошенных считают РФ страной-агрессором по отношению к Украине. 28% - противоположного мнения. Четверть затруднились ответить на вопрос.

Количество противников прозападного вектора превышает количество сторонников. В то же время, за последний год несколько возросло количество тех, кто поддерживает вступление Украины в ЕС (с 24% до 29%) и НАТО (с 15% до 18%). Уменьшилось количество сторонников вступления в Таможенный союз (с 27% до 18%). С другой стороны выросла доля тех, кто выступает за равноудаленность Украины от РФ и Запада (с 39% до 45%).

Социологической группой "Рейтинг" в рамках общеукраинского проекта "Портреты регионов" с ноября по декабрь 2018 года был проведен национальный опрос во всем областям, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В целом в исследовании, осуществленном методом личного интервью, участвовало 40 тысяч респондентов (по одной тысяче 600 респондентов в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%.

Агентство "Интерфакс-Украина" - информационный партнер проекта.