Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Житомирской области - соцопрос

Глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко является лидером президентского рейтинга в Житомирской области – ее готовы поддержать 22,1% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 2 декабря 2018 года.

Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 жителей Житомирской области. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

За шоумена, лидера партии "Слуга народа" Владимира Зеленского готовы проголосовать 14,5% респондентов, за действующего президента Украины Петра Порошенко - 12,0%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 11,9%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 5,7%, за музыканта Святослава Вакарчука – 5,5%, за лидера "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко - 3,5%, за народного депутата, лидера партии "Наши" Евгения Мураева - 3,4%. Рейтинг других кандидатов - менее 3%. В то же время, каждый пятый житель области не определился с выбором кандидата.

При этом, согласно результатам исследования, каждый пятый житель Житомирской области верит, что на президентских выборах победит Ю.Тимошенко. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе, возросло в два раза. В победе П.Порошенко уверены 11% (в 2017 году - 15%). Победу В.Зеленского видят 5%, О.Ляшко - около 4%. В положительный результат других кандидатов верят не более 3% опрошенных. В своих фаворитах уверены в основном сторонники Ю.Тимошенко и П.Порошенко.

Антирейтинг возглавляет П.Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае почти 38% опрошенных.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 25,1% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию "Слуга народа" готовы отдать свои голоса 16,3%, БПП Солидарность - 12,4%, Радикальную партию - 10,6%, Гражданскую позицию - 5,3%, Оппозиционный блок - 4,3%. Рейтинг других партий - менее 4%. В то же время, почти четверть жителей области не определились с выбором партии.

Жители области оценивают деятельность местной власти значительно лучше, чем центральной. По 13% опрошенных довольны деятельностью президента П.Порошенко и премьера В.Гройсмана и только 7% - Верховной Рады. В то же время, более 80% выразили недовольство деятельностью центральной власти. Более критичны оценки в областном центре.

25% опрошенных довольны деятельностью областной государственной администрации (в 2017 - 28%). В течение года уровень удовлетворенности деятельностью городского/сельского главы не изменился (42%). Местными руководителями более удовлетворены в областном центре и в селах.

Вместе с тем, несмотря на негативные оценки состояния дел, общие ожидания среди жителей области скорее положительно-нейтральные. Каждый пятый считает, что положение дел, как в Украине, так и на местах улучшится в следующем году. Половина опрошенных считают, что ситуация не изменится. Несмотря на это, около 20% имеют негативные ожидания.

Военный конфликт на востоке Украины (61%) - основная общегосударственная проблема по оценкам жителей области. При этом на личностном уровне опрошенных скорее волнуют низкий уровень зарплат и пенсий (48%), повышение тарифов на коммунальные услуги (45%) и повышение цен на основные товары, инфляция (35%). Социально-экономические проблемы, такие как низкие зарплаты и пенсии, безработица и инфляция более остро ощущаются в сельской местности, отсутствие возможностей предпринимательства, образования, рост преступности - в малых городах.

Жители Житомирской области относительно чаще указывали на культурно-историческую близость с жителями Киевской и Винницкой областей. Среди соседних стран жители региона считают себя близкими к Беларуси и Польше, а также к РФ.

За последний год несколько возросло количество тех, кто выразил желание работать за границей (с 22% до 32%), при этом 60% из них в будущем готовы инвестировать заработанные средства в открытие собственного дела в Украине. Более высокий уровень миграционных настроений наблюдается среди молодежи (47%), жителей областного центра (38%), респондентов среднего достатка (36%).

74% считают, что украинский язык должен быть единственным государственным. 14% - поддерживают предоставление русскому языку статуса официального в отдельных регионах, 9% - за предоставление русскому статуса государственного.

Преимущественная половина опрошенных (64%) считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине. 20% - противоположного мнения, 16% - не определились.

За последний год в Житомирской области несколько уменьшилось количество тех, кто поддерживает вступление Украины в Европейский Союз (с 61% до 57%) и НАТО (с 48% до 44%). В то же время количество противников не увеличилось. Среди различных направлений внешнеэкономической интеграции лидирует проевропейский вектор (51%), 34% - за равноудаленность Украины от РФ и Запада, только 5% - за вступление в Таможенный Союз.

Социологической группой "Рейтинг" в рамках общеукраинского проекта "Портреты регионов" с ноября по декабрь 2018 года был проведен национальный опрос во всем областям, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В целом в исследовании, осуществленном методом личного интервью, участвовало 40 тысяч респондентов (по одной тысяче 600 респондентов в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%.

Агентство "Интерфакс-Украина" - информационный партнер проекта.