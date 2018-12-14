Порошенко: Верховый суд должен стать примером для других судов

Президент Украины Петр Порошенко ожидает в ближайшее время результатов работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), которая проводит конкурсы в Высшие антикоррупционный суд и суда по вопросам интеллектуальной собственности.

"Верховый суд должен стать примером для других судов - и новосозданных, апелляционных и окружных, которые будут созданы, и Высшего антикоррупционного суда, и Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, конкурсы в которые сейчас проводятся Высшей квалификационной комиссией судей. Очень непросто сейчас членам ВККС с напряженной работой, но мы ожидаем в ближайшее время конкретных практических результатов", - сказал П.Порошенко на конференции "Роль Верховного суда в обеспечении прав и свобод человека" в пятницу в Киеве.

Он подчеркнул, что от судей зависит, станет ли Верховный суд реальным лидером изменений в судебной власти и, в конце концов, как быстро судебная власть станет сильной, независимой и эффективной "в интересах каждого украинца".

П.Порошенко отметил, что реальная перестройка системы судебной власти, изменение подходов к созданию судов, подбору судей, создание органов судебного самоуправления по лучшим европейским моделям началась после внесения изменений в Конституцию Украины в части правосудия в 2018 году.