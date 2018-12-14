Политика

08:38 14.12.2018

Зять Трампа может возглавить аппарат Белого дома

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На пост главы аппарата американского Белого дома претендует Джаред Кушнер - супруг дочери президента Дональда Трампа Иванки, являющийся в настоящее время его советником, сообщили американские СМИ.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя появившиеся в СМИ сообщения на эту тему, сказала: "Я не в курсе того, рассматривается ли его кандидатура, но, думаю, все мы должны признать, что он будет хорош в любой роли, которую ему выберет президент".

Ранее уже назывались многочисленные кандидаты на пост главы аппарата после того, как было объявлено, что нынешний его руководитель Джон Келли покинет пост до конца текущего года.

Теги: #президент #сша #кандидат #аппарат
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