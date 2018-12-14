Политика

07:55 14.12.2018

Саммит ЕС подтвердил, что повторных переговоров по Brexit не будет

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Европейский совет в своих заключениях подтвердил собственное постановление от 25 ноября 2018 года, в котором одобрил соглашение о Brexit и утвердил политическую декларацию.

"Союз поддерживает это соглашение и намерен приступить к его ратификации. Он не согласен на повторные переговоры", - сказано в тексте заключений, распространенном в Брюсселе после первого дня заседаний саммита ЕС.

В Европейском совете подтвердили готовность налаживать максимально тесные отношения с Лондоном после Brexit и начать переговоры по этому вопросу сразу после выхода Великобритании из ЕС.

В тексте отмечается, что ЕС настаивает на правильности вызывающего споры среди британских политиков временного "страховочного решения" по статусу границы между Ирландией и Северной Ирландией. Европейский совет также выражает готовность в случае введения этого плана в действие, вести переговоры с Великобританией по поводу альтернативных вариантов решения проблемы границы.

Наконец, Европейский совет призвал активизировать подготовку ко всем вариантам Brexit - в том числе к выходу Великобритании из ЕС без двустороннего соглашения, регламентирующего этот процесс.

"Европейский совет призывает активнее работать на всех уровнях над подготовкой к последствиям выхода Великобритании из ЕС, принимая во внимание все возможные сценарии", - отмечается в документе.

Теги: #бельгия #европа #brexit #саммит
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