Посол Украины в США и глава "Укрэнерго" встретились с замминистра энергетики США

Посол Украины Валерий Чалый и глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук встретились с первым заместителем министра энергетики США Деном Брюллеттом, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Во время встречи особое внимание было уделено развитию двустороннего сотрудничества в рамках начатого в прошлом месяце президентом Украины Петром Порошенко и министром энергетики США Риком Перри Стратегического энергетического диалога", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили конкретные направления, которые войдут в повестку дня Диалога.