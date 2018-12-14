Политика

02:50 14.12.2018

В США проводят расследование деятельности инаугурационного комитета Трампа

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Федеральные прокуроры ведут расследование в отношении инаугурационного комитета президента США Дональда Трампа, сообщает "Уолл Стрит Джорнал".

Расследование было инициировано прокуратурой США на Манхэттене, рассказали изданию осведомленные источники.

По их данным, расследование находится на ранних стадиях. В частности, следователи выясняют, не потратил ли инаугурационный комитет Д.Трампа $107 млн, полученные от пожертвований, на нецелевые нужды.

Кроме того, прокуроры расследуют, не предоставляли ли некоторые главные доноры инаугурационного комитета пожертвования в обмен на доступ к приходящей администрации Трампа с тем, чтобы оказывать влияние на политические позиции. Как отмечает издание, это может свидетельствовать о нарушении антикоррупционного закона.

Согласно данным Федеральной избирательной комиссии, основные пожертвования поступили от бизнесмена Шелдона Адельсона, компаний AT&T и Boeing. Каждый из них предоставил более $1 млн.

При этом, отмечает газета, нет признаков того, что кто-то из этих жертвователей находится под следствием.

Издание добавляет, что расследование началось частично после того, как федеральные агенты изъяли материалы у бывшего личного адвоката Д.Трампа Майкла Коэна, который был приговорен в среду к трем годам федеральной тюрьмы.

Теги: #расследование #сша #трамп #инаугурация
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