Замгоссекретаря США обсудил Иран и санкции в отношении России на встрече в Австрии

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан на встрече с генсеком Австрии по иностранным делам Йоханнесом Петерликом в Вене заявил о важности сохранения санкций в отношении России.

"Заместитель госсекретаря также подчеркнул необходимость противодействия злонамеренной деятельности иранского режима, такой как его программа баллистических ракет, и важность сохранения санкций в отношении России", - следует из сообщения госдепа США.

В ходе встречи Дж.Салливан также подтвердил важность американо-австрийских двусторонних отношений и поблагодарил Австрию за вклад в сотрудничество в области безопасности в Афганистане и на Западных Балканах.