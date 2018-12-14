Политика

02:00 14.12.2018

Замгоссекретаря США обсудил Иран и санкции в отношении России на встрече в Австрии

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Замгоссекретаря США обсудил Иран и санкции в отношении России на встрече в Австрии

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан на встрече с генсеком Австрии по иностранным делам Йоханнесом Петерликом в Вене заявил о важности сохранения санкций в отношении России.

"Заместитель госсекретаря также подчеркнул необходимость противодействия злонамеренной деятельности иранского режима, такой как его программа баллистических ракет, и важность сохранения санкций в отношении России", - следует из сообщения госдепа США.

В ходе встречи Дж.Салливан также подтвердил важность американо-австрийских двусторонних отношений и поблагодарил Австрию за вклад в сотрудничество в области безопасности в Афганистане и на Западных Балканах.

Теги: #австрия #сша #россия #иран
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