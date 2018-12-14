Следующим шагом по противодействию российской агрессии должно стать введение новых санкций

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение саммита Европейского союза о продолжении санкций против Российской Федерации (РФ) создает основу для разработки новых санкций.

"Следующим шагом по противодействию агрессии Российской Федерации должно стать введение "Азовского пакета санкций". Благодаря проведенным двухдневным переговорам удалось обеспечить решение Евросовета с поддержкой Украины в связи с откровенно агрессивными действиями российской стороны в районе Азово-Керченской акватории. Это решение и проведенная дискуссия между лидерами ЕС создает хорошую основу для процесса разработки новых санкций, чтобы акт агрессии России против Украины был справедливо и строго наказан", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

По словам П.Порошенко, принятие Европейским союзом решения о продлении секторальных санкций против России является важным результатом для Украины.

Кроме того, глава украинского государства приветствовал решение Евросоюза начать программу социально-экономической поддержки районов Приазовья.

"Поздравляю также решение ЕС начать программу социально-экономической поддержки районов Приазовья с целью минимизации негативных последствий блокады Россией украинских портов", - отметил он.