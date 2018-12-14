Политика

00:37 14.12.2018

Россия должна серьезно относиться к реализации Минских соглашений

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Россия должна серьезно относиться к реализации Минских соглашений

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал продление Европейским союзом экономических санкций против России сильным сигналом.

"Сильный сигнал от Евросоюза о том, что Россия должна серьезно относиться к реализации Минских соглашений", - написал К.Волкер в своём Twitter.

Как сообщалось, лидеры Евросоюза договорились о продлении экономических санкций ЕС в отношении России, не увидев прогресса по Минским договоренностям.

Теги: #сша #россия #ес #санкции
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