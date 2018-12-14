Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал продление Европейским союзом экономических санкций против России сильным сигналом.

"Сильный сигнал от Евросоюза о том, что Россия должна серьезно относиться к реализации Минских соглашений", - написал К.Волкер в своём Twitter.

Как сообщалось, лидеры Евросоюза договорились о продлении экономических санкций ЕС в отношении России, не увидев прогресса по Минским договоренностям.