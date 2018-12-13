Саммит ЕС потребовал освобождения украинских моряков и возвращения судов

Европейский совет выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией, говорится в заключениях Европейского совета по итогу первого дня работы, когда обсуждалась ситуация в Украине.

Европейский совет "подтверждает свою приверженность международному праву, суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины и политике ЕС по непризнанию незаконной аннексии Крыма", говорится в документе, распространенном вечером в четверг в Брюсселе.

"Нет оправдания применению военной силы Россией. Европейский совет требует немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков, а также возвращения захваченных судов и свободного прохода всех судов через Керченский пролив. ЕС готов принять меры по дальнейшему усилению своей поддержки, в том числе в пользу пострадавших районов Украины", - заявили главы государств и правительств стран ЕС.