Политика

22:41 13.12.2018

Саммит ЕС потребовал освобождения украинских моряков и возвращения судов

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Саммит ЕС потребовал освобождения украинских моряков и возвращения судов

Европейский совет выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией, говорится в заключениях Европейского совета по итогу первого дня работы, когда обсуждалась ситуация в Украине.

Европейский совет "подтверждает свою приверженность международному праву, суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины и политике ЕС по непризнанию незаконной аннексии Крыма", говорится в документе, распространенном вечером в четверг в Брюсселе. 

"Нет оправдания применению военной силы Россией. Европейский совет требует немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков, а также возвращения захваченных судов и свободного прохода всех судов через Керченский пролив. ЕС готов принять меры по дальнейшему усилению своей поддержки, в том числе в пользу пострадавших районов Украины", - заявили главы государств и правительств стран ЕС.

Теги: #ес #россия #украина #саммит
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