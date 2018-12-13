В Нацсобрании Франции не поддержали вынесение вотума недоверия кабмину

Депутаты Национального собрания Франции в четверг отклонили предложение о вынесении вотума недоверия правительству страны.

"Большинство в 289 голосов не достигнуто, вотум недоверия отклонен", - говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте нижней палаты французского парламента в Twitter.

В нем отмечается, что поддержали вынесение вотума недоверия лишь 70 из 577 депутатов.

С инициативой такого голосования ранее выступил ряд оппозиционных левых партий - Социалистической партии, Непокоренной Франции и Французской коммунистической партии.

Местные СМИ отмечают, что подобные результаты голосование не стали неожиданностью, поскольку эти левые партии, которые призвали к рассмотрению вопрос о вотуме недоверия, располагают лишь 62 мандатами. Партия же президента Эмманюэля Макрона "Вперед, Республика!" имеет 309 депутатов в 577-местном Национальном собрании.

После событий в Страсбурге, где вооруженный мужчина ранее на этой неделе открыл огонь по прохожим, представители левых партий попросили отложить голосование, однако в Нацсобрании переносить его не стали.

Решение о вынесении на голосование вопроса о недоверии правительству было принято партиями левого толка на фоне протестов "желтых жилетов".

В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "Желтые жилеты".

В понедельник президент Франции Э.Макрон в телеобращении к народу объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения населения. Так, он заявил, что со следующего года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.