Политика

18:15 13.12.2018

Встреча Путина и Трампа не будет возможна, пока Москва не вернет Киеву корабли и моряков - Болтон

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Встреча Путина и Трампа не будет возможна, пока Москва не вернет Киеву корабли и моряков - Болтон

 Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не будет возможна до тех пор, пока Россия не освободит задержанные в Керченском проливе украинские корабли и их экипажи, заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

"Я не вижу обстоятельств в обозримом будущем, чтобы такая встреча могла состояться", - сказал Дж.Болтон, слова которого приводят американские СМИ.

Он пояснил, что встреча не будет возможна, пока российская сторона не вернет Украине задержанные во время инцидента в Керченском проливе корабли с экипажами.

Встреча лидеров США и России должна была состояться "на полях" саммита G20 в Аргентине, который проходил c 30 ноября по 1 декабря, однако в последний момент Д.Трамп ее отменил. Тогда в Вашингтоне заявили, что как только этот инцидент в Керченском проливе будет урегулирован, встреча сможет состояться.

Решение об отмене встречи президент США принял после разговоров с Дж.Болтоном, а также с госсекретарем США Майком Помпео и главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

Теги: #сша #трамп #азовское_море #путин
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