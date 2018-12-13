Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Кировоградской области - соцопрос

Глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко является лидером президентского рейтинга в Кировоградской области – ее готовы поддержать 24,1% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 4 декабря 2018 года.

Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 жителей Кировоградской области. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

За шоумена, лидера партии "Слуга народа" Владимира Зеленского готовы проголосовать 13,4% респондентов, за действующего президента Украины Петра Порошенко - 12,9%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 10,0%, за лидера "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко - 9,6%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 4,9%, за лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича и внефракционного народного депутата Александра Шевченко – по 4,1%. Рейтинг других кандидатов - менее 3%. В то же время, каждый пятый житель области не определился с выбором кандидата.

При этом, согласно результатам исследования, четверть опрошенных верят, что на президентских выборах победит Ю.Тимошенко. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе, возросло более чем в три раза. В победе П.Порошенко уверены 11% (в 2017 году – столько же). Победу В.Зеленского видят вероятной около 6%, Ю.Бойко - 5%, О.Ляшко - 4%. В положительный результат других кандидатов верят не более 2%. В своих фаворитах уверены в основном сторонники Ю.Тимошенко, П.Порошенко и В.Рабиновича.

Антирейтинг возглавляет П.Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае почти 60% опрошенных.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 25,9% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию "Слуга народа" готовы отдать голос 15,6%, за БПП Солидарность - 11,2%, Оппозиционный блок - 10,3%, Радикальную партию - 8,8%, партию "За життя" - 4,8%, Гражданскую позицию - 4,7%. Рейтинг других партий менее 4%. В то же время 18% не определились с выбором.

Жители Кировоградской области оценивают деятельность местной власти лучше, чем центральной. 9% опрошенных довольны деятельностью президента П.Порошенко, несколько большее количество (11%) - деятельностью премьера В.Гройсмана, и только 3% - Верховной Рады. В то же время, более 80% выразили недовольство деятельностью центральной власти. Несколько лучше ее оценивают жители областного центра.

В течение года уровень удовлетворенности деятельностью областной государственной администрации снизился (с 39% до 19%), так же как и уровень удовлетворенности работой городского/сельского главы (с 51% до 36%). Уровень удовлетворенности местными главами выше среди жителей малых городов и сел.

Несмотря на негативные оценки состояния дел, общие ожидания среди жителей области скорее нейтрально-положительные. Почти каждый третий-четвертый считает, что состояние дел в Украине и их местности улучшится в следующем году. Подавляющее большинство (40-50%) полагают, что ситуация не изменится. От 11% до 15% считают, что она ухудшится.

Военный конфликт на востоке Украины (79%) - самая большая проблема общегосударственного уровня по оценкам жителей области. Также, по мнению опрошенных, значительной является проблема безработицы (47%). При этом на личностном уровне опрошенных скорее волнуют низкие доходы и повышение тарифов на коммунальные услуги - по 51%. Безработица, инфляция и проблема низкого дохода более остро ощущаются в селах, тогда как проблема тарифов, медобслуживания и социальной защиты больше беспокоит жителей областного центра.

Жители Кировоградской области больше всего указывали на культурно-историческую близость с жителями Черкасской, Одесской, Николаевской, а также Киевской и Днепропетровской областей. Среди соседних стран жители региона считают себя близкими к Беларуси, Польше и РФ.

За последний год количество тех, кто выразил желание работать за границей, возросло (с 26% до 38%), при этом 65% из них в будущем готовы инвестировать заработанные средства в открытие собственного дела в Украине. Более высокий уровень миграционных настроений наблюдается среди молодежи (53%).

70% считают, что украинский язык должен быть единственным государственным. 13% - поддерживают предоставление русскому языку статуса официального в отдельных регионах, 11% - за предоставление русскому статуса государственного.

Около половины (52%) считают РФ страной-агрессором по отношению к Украине. При этом 30% - противоположного мнения, 18% - затруднились ответить.

Поддержка вступления Украины в ЕС остается на том же уровне (45-46%). Вступление в НАТО поддерживают, как и в прошлом году, 37%. При этом несколько уменьшилось количество противников союза с этим военным блоком (с 32% до 29%). Среди различных направлений внешнеэкономической интеграции проевропейский вектор имеет 42% поддержки, Таможенный союз - 9%. В динамике уменьшилось количество тех, кто выступает за равноудаленность Украины от РФ и Запада (с 34% до 26%).

Социологической группой "Рейтинг" в рамках общеукраинского проекта "Портреты регионов" с ноября по декабрь 2018 года был проведен национальный опрос во всем областям, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В целом в исследовании, осуществленном методом личного интервью, участвовало 40 тысяч респондентов (по одной тысяче 600 респондентов в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%.

Агентство "Интерфакс-Украина" - информационный партнер проекта.