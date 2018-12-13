РФ торгует с африканскими странами оружием и энергоносителями в обмен на поддержку в ООН - Болтон

Россия наладила торговлю с африканскими странами оружием и энергоносителями, рассчитывая в обмен за это на поддержку на голосованиях в ООН, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в четверг.

"Россия торгует оружием и энергоносителями (в Африке - ИФ) в обмен на поддержку на голосованиях в ООН", - сказал он, презентуя в Heritage Foundation новую стратегию США по Африке.

По его словам, такая деятельность в Африке позволяет "сохранять власть авторитарным политикам, подрывает безопасность и мир", "противоречит интересам населения Африки".

Деятельность российских компаний в Африке Дж.Болтон назвал "коррумпированной экономической деятельностью".

По его словам, Россия продолжает добывать в Африке природные ресурсы "для собственного блага", без учета интересов африканцев.

В своей речи Дж.Болтон назвал Россию и Китай угрозами для стран Африки.

"Хищнические практики, которые преследуют Китай и Россия, задерживают экономический рост в Африке, угрожают финансовой независимости африканских стран, тормозят возможности для инвестиций США, мешают военным операциям США и представляют значительную угрозу для национальных интересов США в сфере безопасности", - заявил он.