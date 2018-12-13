Политика

16:23 13.12.2018

Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложение по применению санкций к юрлицам в связи с вооруженной агрессией РФ

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Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложение по применению санкций к юрлицам в связи с вооруженной агрессией РФ

Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение по применению сроком на 3 года санкций к юридическим лицам в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России.

"В связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, содействием и финансированием ней террористической деятельности в Украине, что привело к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части территории, многочисленным человеческим жертвам, реальным и потенциальным угрозам национальным интересам, национальной безопасности и суверенитету Украины… одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам согласно приложению", - говорится распоряжении правительства №970 от 12 декабря.

В то же время, в документе указано, что перечень юрлиц находится под грифом "для служебного пользования".

В связи с этим Министерству культуры, другим органам исполнительной власти, на которые будет возложено выполнение решения СНБО о санкциях, в течение срока их действия в случае изъявления желания юрлица в совершении сделки, совершение которой запрещено как ограничительная мера, проводить проверку принадлежности такого юрлица к числу тех, на которые распространяются указанные санкции, а также осуществлять мониторинг состояния выполнения решения СНБО и его эффективности.

Кроме того, Министерству иностранных дел Украины после вступления в силу решения о применении санкций поручается проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мероприятий.

Теги: #снбо #азовское_море #кабмин
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