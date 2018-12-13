НАТО продолжит политическую и практическую помощь Украине, заявляет генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО поможет политически и практически Украине", - сказал Й.Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в четверг в Брюсселе.

Он отметил, что НАТО помогает Украине укрепить Военно-морские силы, обеспечить кибербезопасность в ответ на агрессивные действия России.

Генсек напомнил, что выделило Украине около 40 млн евро, которые были предоставлены союзниками через трастовые фонды.

"Сегодня я сказал господину Порошенко, что мы будем продолжать такую помощь", - добавил Й.Столтенберг.