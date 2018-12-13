Политика

13:54 13.12.2018

Порошенко: НАТО будет следить за ситуацией в Азовском море

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Порошенко: НАТО будет следить за ситуацией в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о достижении договоренности с НАТО об организации Североатлантическим альянсом воздушного и морского мониторинга ситуации в Азово-Черноморском регионе.

"Мы договорились, что НАТО будет следить за ситуацией в Азовском море, и будет обеспечивать безопасность в регионе. Это то, что нам сейчас нужно", - сказал П.Порошенко на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в четверг в Брюсселе по итогам состоявшихся переговоров.

Он отметил, что такая мониторинговая миссия НАТО поможет лучше оценить ситуацию в этом регионе.

При этом Й.Столтенберг, который выступал перед П.Порошенко, о наличии такой договоренности не упомянул, однако сообщил, что НАТО продолжит оказывать помощь и поддержку Украине.

Вместе с тем, в официальном аккаунте П.Порошенко в Твиттер после пресс-конференции был размещен твит на английском языке следующего содержания: "Усиление постоянного присутствия НАТО в Черном море необходимо для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности и обеспечения безопасности в регионе. Мы приветствовали бы запуск (англ. "We would welcome launching" – ИФ) миссий НАТО по воздушному и морскому мониторингу".

При этом другой опубликованный твит президента на украинском языке на эту же тему звучит следующим образом: "Считаю, что НАТО должно усилить постоянное присутствие в Черном море, чтобы предотвратить дальнейшее обострение и обеспечить безопасность в регионе. Мы поддерживаем запуск мониторинга воздушного и морского пространства миссией НАТО".

Еще в одном твите П.Порошенко отмечает важность того, что Украина собирается участвовать в Региональной программе безопасности воздушного пространства (RASP).

"Мы приветствуем запланированное нами более активное взаимодействие с НАТО в рамках совместных военных учений и программ подготовки украинской армии", - говорится в записи.

Теги: #порошенко #азовское_море #нато
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