Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Черкасской области – опрос

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко является лидером президентского рейтинга в Черкасской области – ее готовы поддержать 20,6% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, свидетельствуют результаты проведенного в области социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 9 декабря 2018 года опроса.

Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняли участие 1600 респондентов Черкасской области. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

За шоумена, лидера партии "Слуга народа" Владимира Зеленского готовы проголосовать 12,6% респондентов, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 12,1%, за действующего президента Украины Петра Порошенко - 9,4%, за рок-музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука - 5,9%, за представителя партии ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 5,8%, за главу Радикальной партии Олега Ляшко - 5,6%, за лидера партии "Оппозиционная платформа – За життя" Юрия Бойко - 4,2%, внефракционного народного депутата Александра Шевченко - 4,1%, за мэра Львова, лидера "Объединения "Самопомич" Андрея Садового - 2,7% опрошенных. Рейтинг других кандидатов - менее 2,5%.

Вместе с тем, каждый десятый житель Черкасской области области не определился с выбором кандидата в президенты.

• При этом каждый пятый (21,3%) опрошенный верит, что на президентских выборах победит Ю.Тимошенко. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе, выросло в два раза. В победе П.Порошенко уверены 9% (в 2017 - 14%). Победу В.Зеленского видят вероятной около 6%, А.Гриценко - 4,5%, Р.Кошулинского и Ю.Бойко - по 3%, О.Ляшко - 2%. В победу других кандидатов верят менее 2%. В своих фаворитах уверены в основном сторонники Ю.Тимошенко, Ю.Бойко, П.Порошенко и Р.Кошулинского.

• Антирейтинг возглавляет П.Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае более 60% опрошенных.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 21,0% тех жителей Черкасской области, кто определился и примет участие в выборах народных депутатов Украины. За партию "Слуга народа" готовы отдать свой голос 14,1% респондентов, за "Гражданскую позицию" - 12,9%, за "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 8,8%, за ВО "Свобода" - 6,0%, за Радикальную партию - 5,2%, за "Оппозиционный блок" - 4,7%, за партию "УКРОП" - 4,2% опрошенных. Рейтинг других партий менее 4%. В то же время, 11% респондентов не определились со своим выбором.

В течение года уровень удовлетворенности деятельностью Черкасской областной государственной администрации снизился (с 23% до 17%), уровень удовлетворенности работой городского/сельского главы почти не изменился (46-47%). Уровень удовлетворенности местными главами значительно выше среди сельского населения.

Вместе с тем, общие ожидания среди жителей области скорее положительно-нейтральные. Около 19% респондентов считают, что положение дел в Украине улучшится в следующем году, 13% такого же мнения об области, а 16% - о своем населенном пункте. Подавляющее большинство думают, что ситуация не изменится. 11-15% считают, что она ухудшится. Более оптимистичными в своих оценках являются молодежь и жители меньших населенных пунктов.

• Военный конфликт на Востоке Украины (87%) и коррупция во власти (64%) – две самые большие проблемы общегосударственного уровня по оценкам жителей Черкасской области. При этом на личностном уровне опрошенных скорее волнуют повышение тарифов на коммунальные услуги (64%), низкий доход (61%) и инфляция (55%). На уровне личных проблем социально-экономические проблемы (такие как безработица, инфляция, высокие тарифы и проблема низкого дохода) более остро ощущаются в селах, а проблемы коррупции и социальной защиты несколько больше беспокоят жителей областного центра.

Жители Черкасской области чаще всего указывали на культурно-историческую близость с жителями Киевской, Полтавской и Кировоградской областей. Среди соседних стран жители области считают себя близкими к Беларуси, несколько меньше к Польше, а также частично к России.

• Абсолютное большинство опрошенных жителей области (85%) считают, что украинский язык должен быть единственным государственным. 8% - поддерживают предоставление русскому языку статуса официального в отдельных регионах, 4% - за предоставление русскому языку статуса государственного.

Абсолютное большинство жителей региона (81%) считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине. При этом только 9% придерживаются противоположного мнения, а 10% - затруднились ответить.

Также, согласно опросу, в сравнении с прошлым годом поддержка жителями области вступления Украины в Европейский Союз немного уменьшилась (с 64% до 61%). Поддержка вступления в НАТО - почти не изменилась (47-48%), однако уменьшилось количество тех, кто против - с 24% до 20%. Среди различных направлений внешнеэкономической интеграции лидирует проевропейский вектор - 50% (в 2017 - 59%). Вступление в Таможенный союз поддерживают только 2% жителей региона. В динамике увеличилось количество тех, кто выступает за равноудаленность Украины от РФ и Запада (с 20% до 33%).

Кроме того, за последний год количество жителей Черкасской области, кто выразил желание работать за границей, снизилось (с 39% до 34%), 40% из них в будущем готовы инвестировать заработанные средства в открытие собственного дела в Украине, 30% - не готовы. Более высокий уровень миграционных настроений наблюдается среди молодежи (62%).

Социологическая группа "Рейтинг" в рамках общеукраинского проекта "Портреты регионов" с ноября по декабрь 2018 года провела национальный опрос во всех областях Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В целом в исследовании, осуществленном методом личного интервью, участвовало 40 тысяч респондентов (по одной тысяче 600 респондентов в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%.

Агентство "Интерфакс-Украина" - информационный партнер проекта.