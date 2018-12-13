Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Днепропетровской области – опрос

Глава партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко является лидером президентского рейтинга в Днепропетровской области – ее готовы поддержать 21,8% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 9 декабря 2018 года.

Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 респондентов Днепропетровской области. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

За шоумена, лидера партии "Слуга народа" Владимира Зеленского готовы проголосовать 17,0% опрошенных, за лидера партии "Оппозиционная платформа – За життя" Юрия Бойко - 14,0%, за действующего президента Украины Петра Порошенко - 8,8%, а народного депутата, лидера партии "Наши" Евгения Мураева - 6,0%, а лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,2%, за лидера партии "Гражданская позиция" - 4,7%. Рейтинг других кандидатов – менее 3%.

В то же время, более четверти жителей области не определились с выбором кандидата.

При этом каждый пятый опрошенный верит, что на президентских выборах победит Ю.Тимошенко. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе, выросло в три раза. В победе П.Порошенко, как и в прошлом году, уверены 9%. В победу В.Зеленского верят около 7%, Ю.Бойко - 5%. В положительный результат других кандидатов верят не более 2% опрошенных. В своих фаворитах уверены в основном сторонники Ю.Тимошенко и П.Порошенко.

Антирейтинг возглавляет П.Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае почти 60% опрошенных.

В рейтинге партий лидирует ВО "Батькивщина", которую поддерживают 21,1% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию "Слуга народа" готовы отдать свои голоса 15,2%, "Оппозиционный блок" - 14,6%, партию "За життя" - 6,4%, "БПП "Солидарность" - 5,5%, "УКРОП" и Радикальную партию - по 5,3%, партию "Наши" - 4,4%, "Гражданскую позицию" - 3,6%. Рейтинг других партий - менее 2%. В то же время, почти каждый пятый житель области не определился с выбором партии.

Жители Днепропетровской области оценивают деятельность местной власти значительно лучше, чем центральной. Так, 13% опрошенных довольны деятельностью премьер-министра Владимира Гройсмана, 12% - президента П.Порошенко и только 5% - Верховной Рады. В то же время, более 80% выразили недовольство деятельностью президента и премьера, почти 90% - парламента. Более критические оценки в городах области.

В течение года уровень удовлетворенности деятельностью областной государственной администрации и городского/сельского главы практически не изменился. Уровень удовлетворенности местными главами среди жителей Днепра и сел выше, чем в других городах области. Деятельностью областной государственной администрации более удовлетворены в областном центре.

Вместе с тем, общие ожидания среди жителей области скорее положительно-нейтральные. Лишь 16-18% считают, что положение дел, как в Украине, так и на местах ухудшится в следующем году. Половина считают, что оно не изменится, от 16% до 19% имеют оптимистичные ожидания относительно будущего.

Военный конфликт на востоке Украины (70%) – основная общегосударственная проблема по оценкам жителей области. При этом на личностном уровне опрошенных скорее волнуют повышение тарифов на коммунальные услуги (51%), низкий уровень зарплат и пенсий (48%) и война на Донбассе (41%). Такие проблемы как взяточничество и коррупция во власти, низкие зарплаты и пенсии, повышение тарифов на коммунальные услуги острее ощущаются в сельской местности.

Жители Днепропетровской области относительно чаще указывали на культурно-историческую близость с населением Запорожской области. Среди соседних стран жители региона считают себя близкими к Беларуси, России и Польше.

52% респондентов считают, что украинский язык должен быть единственным государственным. 36% выступают за предоставление русскому языку статуса государственного, еще 10% поддерживают предоставление русскому статуса официального в отдельных регионах.

Половина опрошенных (52%) считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине ,34% - противоположного мнения.

Также, согласно опросу, за последний год несколько возросло количество тех, кто выступает против вступления Украины в Европейский Союз (с 25% до 32%) и НАТО (с 37% до 43%). При этом количество сторонников прозападного вектора практически не изменилось (за вступление в ЕС - 46%, НАТО - 32%). Также несколько возросло количество сторонников равноудаленности от ЕС и России (с 30% до 34%).

За последний год незначительно выросло количество тех, кто выразил желание работать за границей (с 31% до 35%), при этом 54% из них в будущем готовы инвестировать заработанные средства в открытие собственного дела в Украине. Традиционно высокий уровень миграционных настроений наблюдается среди молодежи (55%), жителей городов области (около трети) и людей высокого и среднего достатка (около 40%).

Социологической группой "Рейтинг" в рамках общеукраинского проекта "Портреты регионов" с ноября по декабрь 2018 года был проведен национальный опрос во всем областям, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В целом в исследовании, осуществленном методом личного интервью, участвовало 40 тысяч респондентов (по одной тысяче 600 респондентов в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%.

Агентство "Интерфакс-Украина" - информационный партнер проекта.