Политика

18:16 12.12.2018

Аграрный комитет ВР поддержал продление земельного моратория на год

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Аграрный комитет ВР поддержал продление земельного моратория на год

Члены комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений подписали законопроект о продлении земельного моратория на один год, закон об обороте земли может быть принят в 2020 году, сообщил замглавы комитета Александр Бакуменко.

"В парламент внесено уже 13 законопроектов о моратории. Один из них подписали члены аграрного комитета, он продлевает мораторий на один год, чтобы снять все политические инсинуации и доработать законопроект об обороте земель сельхозназначения", - рассказал А.Бакуменко на X Международной конференции "Ведение агробизнеса в Украине".

Упомянутый законопроект, по его словам, разрабатывает рабочая группа на базе аграрного комитета ВР. По мнению депутата, предварительная версия законопроекта будет готова до конца марта, после этого к обсуждению документа пригласят участников земельного рынка.

"Когда мы получим ответ от участников рынка, мы еще раз все рассмотрим и зарегистрируем законопроект в Верховной Раде. Я надеюсь, что уже в 2020 году следующий парламент примет этот законопроект", - подытожил А.Бакуменко.

Он также добавил, что в следующий четверг (20 декабря) Верховная Рада может рассмотреть еще два земельных законопроекта.

"Я надеюсь, что в следующий четверг мы внесем в зал антирейдерский законопроект (№8121, в июле-2018 был принят за основу – ИФ) и законопроект о передачи земель территориальным громадам, а также проект закона о стратегии развития АПК Украины на ближайшее время", - объяснил депутат.

Теги: #земля #мораторий #рада
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