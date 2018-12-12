Политика

18:05 12.12.2018

Порошенко в Брюсселе намерен добиваться рассмотрения "азовского пакета" при продлении санкций против РФ

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Порошенко в Брюсселе намерен добиваться рассмотрения "азовского пакета" при продлении санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ходе визита в Брюссель будет добиваться, чтобы при рассмотрении вопроса о продлении Европейским Союзом санкции против России был принят во внимание "Азовский пакет".

Как сообщает в среду пресс-служба главы Украинского государства, П.Порошенко перед отлетом в Брюссель сообщил, что столице Бельгии состояться чрезвычайно важные для Украины события. "Буду бороться за то, чтобы они были наполнены реальным и конкретным содержанием", - сказал он.

"Это и решение, в котором очень сомневались полгода назад, что удастся продлить санкции против РФ. Сейчас я уже твердо настроен на то, что у нас есть более чем убедительный аргумент для того, чтобы санкции были продолжены. Мы должны убедить, чтобы был рассмотрен и принят во внимание и Азовский пакет", - сказал президент.

Кроме того, по его словам, должна быть отражена позиция относительно ответственности РФ и определение действий Москвы как акта агрессии против Украины и как попытки оккупации Азовского моря и Керченского пролива, как это ранее было отражено в резолюции Конгресса США.

"Нам сейчас надо делать максимум из того, что от нас зависит. С одной стороны для того, чтобы резко усилить возможности Вооруженных сил Украины. А с другой стороны – укрепить международную солидарность вокруг Украины для того, чтобы агрессор четко понимал, что чем больше будет агрессивных действий, тем больше будет ответственность и тем больше заплатит Российская Федерация как страна-агрессор за совершенно безответственные агрессивные действия по отношению к нашему государству", - подчеркнул П.Порошенко.

По его словам, именно это будет предметом его переговоров в Брюсселе.

Теги: #брюссель #порошенко #азовское_море
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