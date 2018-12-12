Политика

17:24 12.12.2018

Реакцией ЕС на действия РФ в Азовском море будет продление санкций на 6 месяцев - источник

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Реакцией ЕС на действия РФ в Азовском море будет продление санкций на 6 месяцев - источник

На кризис в районе Азовского моря Европейский совет, который собирается 13-14 декабря в Брюсселе, отреагирует очередным продлением экономических санкций, заявил журналистам в среду в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

"Что касается Азовского моря, ключевым сигналом саммита для России будет решение о продлении санкций на дополнительные шесть месяцев", - сказал он в ответ на вопрос, каковым будет послание, которое лидеры ЕС намерены направить Москве в связи с обострением в бассейне Азовского моря.

"Я думаю, это мощный сигнал. По Азовскому морю, я полагаю, мы (Европейский совет - ИФ) придем к письменным заключениям. Но письменные заключения, над которыми мы еще работаем, отражают дискуссию между министрами иностранных дел на Совете по иностранным делам в минувший понедельник", - добавил собеседник СМИ.

Российские силовики 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. При этом трое украинских моряков получили ранения.

24 украинских моряка были арестованы. ФСБ РФ предъявила им обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В Киеве захваченных моряков называют военнопленными.

Теги: #ес #азовское_море #санкции_против_рф
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