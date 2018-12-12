Политика

17:01 12.12.2018

Президент Украины обсудил с послом Японии усиление двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны

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Президент Украины обсудил с послом Японии усиление двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с послом Японии в Украине Шигеки Суми актуальные вопросы украинско-японских двусторонних отношений.

Как сообщает в среду пресс-служба президента Украины, П.Порошенко принял Ш.Суми по случаю завершения его дипломатической миссии в Украине.

"Речь шла, в частности, об углублении политического диалога на высшем уровне и усиление сотрудничества в сфере безопасности и обороны", - сказано в сообщении.

Отдельное внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству, перспективам внедрения зоны свободной торговли между двумя странами и участия Японии в реализации масштабных инфраструктурных проектов на территории Украины.

За весомый вклад в развитие украинско-японских отношений П.Порошенко наградил посла Ш.Суми государственной наградой Украины - орденом "За заслуги" II степени.

Теги: #япония #украина
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