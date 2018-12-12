Бойко лидирует в президентском рейтинге в Харьковской области - соцопрос

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Бойко является лидером президентского рейтинга в Харьковской области – его готовы поддержать 19,8% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 9 декабря 2018 года.

Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 жителей Харьковской области. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

За главу Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко и шоумена, лидера партии "Слуга народа" Владимира Зеленского готовы проголосовать по 15,5% респондентов, за народного депутата, лидера партии "Наши" Евгения Мураева - 11,5%, за действующего президента Украины Петра Порошенко - 9,0%, за лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича - 6,5%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 4,5%. Рейтинг других кандидатов - менее 4%. В то же время, каждый четвертый житель области не определился с выбором кандидата, каждый седьмой - не желает голосовать.

При этом 19,5% опрошенных верят, что на президентских выборах победит Ю.Тимошенко. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе выросла в пять раз. В победе П.Порошенко уверены 14,1% (в 2017 - 7%). Победу Ю.Бойко видят около 4,8%, В.Зеленского - 4,3%. В положительный результат других кандидатов верят не более 3% опрошенных. В своих фаворитах уверены в основном сторонники Ю.Тимошенко и П.Порошенко.

Антирейтинг возглавляет П.Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае почти 61% опрошенных.

В рейтинге партий лидирует партия "Оппозиционный блок", которую поддерживают 16,4% тех, кто определился и примет участие в выборах. За "Батькивщину" готовы отдать свои голоса 14,3% респондентов, "Слугу народа" - 12,6%, партию "Наши" - 10,9%, БПП Солидарность - 9,0%, "За життя" - 8,7%, "Возрождение" - 8,3%, Радикальную партию - 4,0%. Рейтинг других партий - меньше 3%. В то же время, четверть жителей области не определились с выбором, каждый шестой - не желает голосовать.

Жители области оценивают деятельность местной власти значительно лучше, нежели центральной. Так, только 14% довольны деятельностью премьера В.Гройсмана, 9% - президента П.Порошенко, 8% - Верховной Рады. В то же время, около 90% выразили недовольство деятельностью центральной власти.

В течение года уровень удовлетворенности деятельностью областной государственной администрации и местных глав вырос: обладминистрацией - с 29% до 40%, местных руководителей - с 52% до 56%. Уровень удовлетворенности обладминистрацией и мэром самый высокий среди жителей Харькова.

Общие ожидания среди жителей области скорее отрицательно-нейтральные. Лишь каждый десятый считает, что положение дел в Украине улучшится в следующем году. Что касается ситуации на местах, ожидания несколько оптимистичнее - улучшений в области ожидают 14%, в городе/селе - 17%. В то же время, в целом около половины считают, что ситуация не изменится на всех уровнях, а около четверти имеют пессимистические ожидания относительно будущего Украины, четверть - в отношении области или места жительства.

Военный конфликт на востоке Украины (66%) - основная общегосударственная проблема по оценкам жителей области. При этом на личностном уровне опрошенных скорее волнуют повышение тарифов на коммунальные услуги (55%), низкий уровень зарплат и пенсий (50%), повышение цен на основные товары (44%). Большинство проблем острее ощущаются в малых городах и сельской местности, чем в областном центре.

Жители области относительно чаще указывали на культурно-историческую близость к жителям Полтавской области. Среди соседних стран жители региона выбирали как близкие Беларусь и Россию.

37% выступают за предоставление русскому языку статуса государственного, 31% - поддерживают предоставление ему статуса официального в отдельных регионах, 28% считают, что единственным государственным должен быть только украинский язык.

48% опрошенных считают РФ страной-агрессором по отношению к Украине, 35% - противоположного мнения. 17% не смогли ответить на этот вопрос.

Количество сторонников прозападного вектора меньше количества противников. При этом процент последних за год уменьшился. Так, 35% поддерживают вступление Украины в ЕС (в 2017 - 33%), 44% - не поддерживают (в 2017 - 49%), 24% поддерживают вступление в НАТО (в 2017 - 22%), 56% - не поддерживают (в 2017 - 60%). Среди различных векторов внешнеэкономической интеграции продолжает лидировать направление равноудаленности от РФ и Запада (36%). Вступление в Таможенный Союз поддерживают 20%.

Социологической группой "Рейтинг" в рамках общеукраинского проекта "Портреты регионов" с ноября по декабрь 2018 года был проведен национальный опрос во всем областям, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В целом в исследовании, осуществленном методом личного интервью, участвовало 40 тысяч респондентов (по одной тысяче 600 респондентов в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%.

Агентство "Интерфакс-Украина" - информационный партнер проекта.