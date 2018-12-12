Депутаты просят КС признать неконституционным постановление Рады об обращении к Вселенскому патриарху по Томосу

47 народных депутатов обратились с конституционным представлением в Конституционный суд (КС) Украины с просьбой признать неконституционным постановление Верховной Рады о поддержке обращения президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

"Просим: 1. Открыть конституционное производство в деле по конституционному представлению относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) постановления Верховной Рады "О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине" от 19 апреля 2018 года №2410-VIII. 2. Признать постановление "О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине" от 19 апреля 2018 года таким, которое не соответствует Конституции Украины (является неконституционным)", - говорится в представлении нардепов, зарегистрированном на сайте КС в среду.

Уполномоченными по поручению нардепов являются представители фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский и Александр Долженков.

Большинство подписавшихся под конституционным представлением – парламентарии от "Оппозиционного блока", подписи поставили также несколько внефракционных.

Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент П.Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно единой поместной Православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

15 декабря в Киеве пройдет Объединительный собор по созданию поместной Украинской православной церкви.