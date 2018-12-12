Политика

16:20 12.12.2018

Депутаты просят КС признать неконституционным постановление Рады об обращении к Вселенскому патриарху по Томосу

2 мин читать
Депутаты просят КС признать неконституционным постановление Рады об обращении к Вселенскому патриарху по Томосу

 47 народных депутатов обратились с конституционным представлением в Конституционный суд (КС) Украины с просьбой признать неконституционным постановление Верховной Рады о поддержке обращения президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

"Просим: 1. Открыть конституционное производство в деле по конституционному представлению относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) постановления Верховной Рады "О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине" от 19 апреля 2018 года №2410-VIII. 2. Признать постановление "О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине" от 19 апреля 2018 года таким, которое не соответствует Конституции Украины (является неконституционным)", - говорится в представлении нардепов, зарегистрированном на сайте КС в среду.

Уполномоченными по поручению нардепов являются представители фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский и Александр Долженков.

Большинство подписавшихся под конституционным представлением – парламентарии от "Оппозиционного блока", подписи поставили также несколько внефракционных.

Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент П.Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно единой поместной Православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

15 декабря в Киеве пройдет Объединительный собор по созданию поместной Украинской православной церкви.

Теги: #конституционный_суд #церковь #депутаты
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В АП подчеркивают, что создаваемая в Украине православная церковь будет независимой

Текст Томоса независимой УПЦ будет похож на тексты Томосов, полученных ранее другими церквами

Климкин считает несправедливым по отношению к украинцам польский закон об ИНП и ждет решения Конституционного суда

Депутаты Запорожского горсовета не проголосовали за отмену ряда пророссийских решений, принятых предыдущей каденцией

В КС поступило конституционное представление 47 нардепов о конституционности процедуры выдвижения судей КС по квоте Рады

Павленко: О предоставлении автокефалии Украинской церкви и о дате Объединительного собора будет объявлено 29 ноября

Введение военного положения не помешает проведению собора для создания Поместной православной церкви – Парубий

Вселенский патриархат не будет затягивать предоставление автокефалии Украинской православной церкви - Павленко

Павленко поедет в Стамбул на Синод Вселенского патриархата, где будет утвержден Томос об автокефалии УПЦ

Рада направила в КС конституционные изменения о переименовании Кировоградской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Реакцией ЕС на действия РФ в Азовском море будет продление санкций на 6 месяцев - источник

Президент Украины обсудил с послом Японии усиление двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны

Кабмин увеличил число заместителей главы Госпогранслужбы Украины в связи с агрессией РФ

Бойко лидирует в президентском рейтинге в Харьковской области - соцопрос

Лещенко о решении суда по иску Розенблата: Признание "противоправными" действий директора НАБУ поможет аудиторам его уволить

Внешнее вмешательство в выборы президента Украины будет отслеживать неправительственная рабгруппа, созданная по инициативе Фонда Пинчука

Меркель предлагает продлить санкции против России

Саммит ЕС обсудит перспективы продления санкций против РФ – Туск

Спикеры парламентов Украины и Республики Корея подписали Меморандум о взаимопонимании между парламентами двух стран

Диалог в "нормандском формате" будет продолжен в январе на уровне советников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА