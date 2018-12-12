Политика

15:52 12.12.2018

Внешнее вмешательство в выборы президента Украины будет отслеживать неправительственная рабгруппа, созданная по инициативе Фонда Пинчука

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Внешнее вмешательство в выборы президента Украины будет отслеживать неправительственная рабгруппа, созданная по инициативе Фонда Пинчука

Внешнее вмешательство в президентские выборы в 2019 году в Украине будет отслеживать группа специалистов, созданная Фондом Виктора Пинчука, Атлантическим советом и Трансатлантической комиссией по честным выборам.

"Мы здесь для того, чтобы поговорить об инициативе по мониторингу иностранного вмешательства в предстоящие президентские выборы в Украине… Это идея Виктора Пинчука, о которой он рассказал мне прошлой весной", - рассказал директор Атлантического совета, посол Джон Хербст на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Он отметил, что украинскими партнерами проекта стали Центр Разумкова и организация "STOP Fake", а также пригласил к участию в нем другие украинские организации.

"Фонд Виктора Пинчука создает и поддерживает платформы, которые обсуждают вопросы, проблемы и вызовы, стоящие перед Украиной. И выборы следующего года, как мы все понимаем, не являются исключением. Они являются одним из таких вопросов", - сказала в свою очередь директор Национальных программ Фонда Виктора Пинчука Светлана Гриценко.

"Мы надеемся на вашу поддержку и помощь, чтобы результаты, которые мы будем получать, мы могли донести аудитории, чтобы она знала о вмешательствах, которые будут, если таковые будут", - добавила она.

В то же время руководитель группы, старший научный сотрудник Атлантического совета Дэвид Дж. Крамер отметил, что координаторы проекта встречались с представителями Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Совета национальной безопасности и обороны.

Он пояснил, что рабочая группа сосредоточится на выявлении внешнего вмешательства, а не на его устранении.

Вместе с тем бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен в видеообращении отметил, что Украине предстоит столкнуться с рядом вызовов во время предстоящих выборов. При этом он спрогнозировал, что Украина может стать полем, где Кремль будет тестировать новые тактики вмешательства.

В составе рабочей группы будут функционировать группы по кибербезопасности, по дезинформации и по вопросам военной безопасности.

Согласно информации из материалов, розданных журналистам, в середине декабря рабочая группа запустит онлайн информационную панель, где в режиме реального времени будут информировать о фактах вмешательства в украинские выборы.

Как сообщалось, во время проведения в Киеве 15-ой ежегодной встречи YES Евразийский центр Атлантического совета, Фонд Виктора Пинчука и Трансатлантическая комиссия по честным выборам договорились о создании "Рабочей группе по украинским выборам".

Теги: #фонд_пинчука #вмешательство #выборы
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