Политика

14:58 12.12.2018

Саммит ЕС обсудит перспективы продления санкций против РФ – Туск

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Саммит ЕС обсудит перспективы продления санкций против РФ – Туск

 Европейский совет, который соберется на встречу 13-14 декабря, заслушает канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу исполнения минских соглашений для последующего рассмотрения вопроса о продлении санкций против РФ.

"Канцлер Меркель и президент Макрон расскажут о выполнении минских соглашений в аспекте продления санкций (против России - ИФ)", - говорится в письме председателя Европейского совета Дональда Туска, адресованном членам совета.

"Мы (Европейский совет - ИФ) будем обсуждать международные отношения и принимать заключения по внешней политике, включая эскалацию в Азовском море, и саммит ЕС-Лига арабских государств", - отмечается в письме.

Теги: #туск #ес #санкции_против_рф
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