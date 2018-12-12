Политика

14:55 12.12.2018

Спикеры парламентов Украины и Республики Корея подписали Меморандум о взаимопонимании между парламентами двух стран

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Спикеры парламентов Украины и Республики Корея подписали Меморандум о взаимопонимании между парламентами двух стран

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и спикер Национальной Ассамблеи (парламент) Республики Корея Мун Хи-Санг подписали Меморандум о взаимопонимании между парламентами двух стран.

Как сообщает в среду пресс-служба Аппарата Верховной Рады, Меморандум вступает в силу со дня его подписания. Действие документа прекращается через шесть месяцев со дня письменного уведомления одной из сторон о своем намерении прекратить его действие.

Согласно Меморандуму, стороны обязуются содействовать развитию межпарламентского сотрудничества между Украиной и Республикой Корея в интересах укрепления дружественных отношений между государствами и их народами.

В пределах своей компетенции будут способствовать укреплению и развитию сотрудничества между Украиной и Республикой Корея в политической, торгово-экономической и научно-технической сферах, в том числе в сфере цифровизации экономики, развития и внедрения инноваций, а также в социально-культурной, гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес. Кроме того, стороны будут содействовать расширению договорно-правовой базы между Украиной и Республикой Корея с целью укрепления и развития сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Для координации деятельности своих делегаций в международных парламентских организациях стороны будут проводить совместные консультации, обмен мнениями, а также согласовывать свои позиции по проблемам, представляющим взаимный интерес.

Кроме того, стороны готовы способствовать установлению и активизации связей между постоянными комитетами и комиссиями, депутатскими группами, а также экспертами Аппарата Верховной Рады и секретариата Национальной Ассамблеи Республики Корея; проводить совместные мероприятия; осуществлять обмен делегациями и регулярно обмениваться информацией о законодательной деятельности, базами данных и официальными изданиями.

Теги: #корея #украина #меморандум
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