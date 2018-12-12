Диалог в "нормандском формате" будет продолжен в январе на уровне советников

Диалог в "нормандском формате" возобновится в январе на уровне советников, сообщил журналистам представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Между советниками состоялся обстоятельный разговор, который должен быть продолжен в январе", - сказал Ш.Зайберт в Берлине в среду, комментируя состоявшуюся накануне в немецкой столице встречу.

По его информации, встреча в январе состоится также на уровне внешнеполитических советников глав государств "нормандского формата".

Прошедшая накануне встреча, отметил он, в первую очередь была посвящена ситуации в Керченском проливе.

"Вы знаете, что федеральное правительство осудило применение военной силы в Керченском проливе уже в конце ноября. С нашей точки зрения диалог и деэскалация сейчас - это самое главное, чтобы предотвратить дальнейшее обострение обстановки. Именно этому послужила вчерашняя рабочая встреча в "нормандском формате", - пояснил Ш.Зайберт.