Посольство США: Если Насиров восстановлен в должности, то судебная реформа в Украине далека от совершенства

В посольстве США в Украине подвергают критике результаты судебной и антикоррупционной реформы Украины в связи с восстановлением Окружным административным судом Киева в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова.

"Если вчерашнее решение касательно Насирова такое, как сообщается, это значило бы, что судебная и антикоррупционная реформы Украины далеки от совершенства", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в соцсети Facebook в среду.

В посольстве США подчеркивают, что "украинский народ заслуживает правительственных чиновников, которые не злоупотребляют своими должностями, а также на эффективную, справедливую судебную систему, которая может привлекать к ответственности влиятельных лиц".

"Мы как и раньше преданны сотрудничеству с народом Украины и с антикоррупционными институциями ради борьбы с коррупцией на всех уровнях общественной жизни", - отметили в посольстве.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева решением от 11 декабря отменил решение Кабинета министров Украины от 31 января 2018 года об увольнении с должности главы ГФС Романа Насирова. Основанием принятия такого решения стало недоведение ответчиками наличия оснований для увольнения Р.Насирова с должности главы ГФС, а именно обстоятельств его двойного гражданства и нарушения процедуры его освобождения.

3 марта 2017 года Кабинет министров отстранил от должности главы ГФС Р.Насирова, возложив обязанности главы ведомства на и.о. замглавы службы Мирослава Продана, а 31 января 2018 года уволил его с должности.

Р.Насиров и его подчиненный обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Р.Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 гг., действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет обязательных платежей в сумме более 2 млрд грн.

Окружной административный суд Киева 11 декабря 2018 года отменил решение Кабмина от 31 января 2018 года об увольнении Р.Насирова с должности главы ГФС, удовлетворив соответствующий административный иск Р.Насирова в Кабмину и ГФС, рассмотрение которого длилось с февраля 2018 года. Основанием для принятия такого решения стало не доведение ответчиками наличия оснований для увольнения Р.Насирова с должности главы ГФС, а именно - обстоятельств его двойного гражданства и нарушения процедуры его увольнения.