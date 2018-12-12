Политика

12:47 12.12.2018

Кабмин одобрил соглашение с Грузией о режиме пересечения границы по ID-картам

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Кабмин одобрил соглашение с Грузией о режиме пересечения границы по ID-картам

 Кабинет министров Украины одобрил соглашение о взаимной отмене визовых требований и пересечении гражданами Украины и Грузии совместной границы по ID-картам.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Документ был подписан 5 октября 2018 года.

Соглашением, в частности, предусмотрено, что граждане Украины смогут путешествовать в Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.

Теги: #грузия #id_карточки #кабмин
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