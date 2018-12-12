Кабмин одобрил соглашение с Грузией о режиме пересечения границы по ID-картам

Кабинет министров Украины одобрил соглашение о взаимной отмене визовых требований и пересечении гражданами Украины и Грузии совместной границы по ID-картам.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Документ был подписан 5 октября 2018 года.

Соглашением, в частности, предусмотрено, что граждане Украины смогут путешествовать в Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.