Политика

12:21 12.12.2018

Кабмин создал межведомственную комиссию по подготовке претензии Украины к РФ за вооруженную агрессию

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Кабмин создал межведомственную комиссию по подготовке претензии Украины к РФ за вооруженную агрессию

Кабинет министров Украины создал межведомственную комиссию по вопросам обобщения правовой позиции государства по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и подготовки консолидированной претензии Украины к РФ по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Главой комиссии определена вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, заместителями будут заместители министров по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) и Министерства иностранных дел. Также в состав комиссии вошли заместители остальных министерств, замглавы ряда профильных центральных органов исполнительной власти.

Согласно положению, основными заданиями комиссии будет: координация действий органов исполнительной власти в вопросе обобщения правовой позиции государства по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и подготовки консолидированной претензии Украины к РФ по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины; обобщение правовой позиции; анализ состояния соблюдения прав и свобод граждан на оккупированных территорий; подготовка предложений по реализации государственной политики в соответствующих вопросах; подготовка консолидированной претензии к России.

Как сообщалось, в августе 2018 года на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины президент Украины Петр Порошенко призвал создать координационный орган для формирования консолидированной претензии Украины к России с целью возмещения причиненных убытков в результате агрессии Российской Федерации.

"Я настаиваю на скорейшем создании координационного органа по формированию консолидированной претензии Украины к России для возмещения причиненных убытков, как это предусмотрено в моем законе о деоккупации Донбасса", - сказал П.Порошенко 28 августа в Киеве.

10 декабря президент вновь подчеркнул, что требует от Кабинета министров срочных и действенных шагов с целью создания межведомственного координационного органа для формирования консолидированной претензии Украины к РФ за нанесенные длительной вооруженной агрессией убытки.

Теги: #комиссия #азовское_море #агрессия_рф #кабмин
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