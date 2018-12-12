Политика

11:34 12.12.2018

Мэй заявила о намерении довести до конца Brexit, несмотря ни на что

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Мэй заявила о намерении довести до конца Brexit, несмотря ни на что

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена завершить процедуру Brexit, несмотря на все трудности.

"Осуществить Brexit, за который проголосовали люди, построить страну для каждого - я полностью посвятила себя этим задачам с тех пор, как стала премьер-министром, и я готова завершить работу", - сказала она, выступая в среду перед журналистами на Даунинг-стрит, 10.

При этом она призвала проявить единство в связи с Brexit ради интересов страны. По ее словам, выгодой от раскола могут воспользоваться лишь такие люди, как глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Она подчеркнула, что вопрос о лидерстве в Консервативной партии не меняет фундаментальных принципов переговоров о Brexit.

Ранее глава комитета 1922 Грэм Брэйди объявил о том, что депутаты Консервативной партии Великобритании вечером в среду проведут голосование о доверии Т.Мэй.

Голосование должно пройти между 18:00 и 20:00 по местному времени

Теги: #великобритания #brexit
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