Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Полтавской области - соцопрос

Глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко является лидером президентского рейтинга в Полтавской области – ее готовы поддержать 25,3% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 9 декабря 2018 года.

Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 жителей Полтавской области. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

За шоумена, лидера партии "Слуга народа" Владимира Зеленского готовы проголосовать 18,0% респондентов, за действующего президента Украины Петра Порошенко - 10,6%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 8,5%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 7,9%, за лидера "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко - 6,7%. Рейтинг других кандидатов - менее 5%. В то же время, каждый пятый житель области не определился с выбором кандидата, столько же - не собираются голосовать.

При этом, согласно результатам исследования, Ю.Тимошенко является кандидатом, в победу которого на выборах опрошенные верят больше всего. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе, выросло с 18% до 29%. В победе П.Порошенко уверены 15% (в 2017 году - 23%). Победу В.Зеленского видят около 5%. В положительный результат других кандидатов верят не более 3% опрошенных. В своих фаворитах уверены в основном сторонники Ю.Тимошенко и П.Порошенко.

Антирейтинг кандидатов в президента возглавляет П.Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае 52% опрошенных.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 28,7% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию "Слуга народа" готовы отдать свои голоса 16,1%, БПП Солидарность - 9,8%, Гражданскую позицию - 8,2%, Радикальную партию - 7,9%, Оппозиционный блок - 6,0%. Рейтинг других партий - менее 4%. В то же время, почти четверть жителей области не определились с выбором партии, каждый пятый не намерен голосовать.

Жители Полтавской области оценивают деятельность местной власти несколько лучше, чем центральной. 10% опрошенных довольны деятельностью президента П.Порошенко, 12% довольны деятельностью премьер-министра Владимира Гройсмана и только 5% - Верховной Рады. В то же время, более 80% выразили недовольство деятельностью центральной власти.

В течение года уровень удовлетворенности деятельностью областной государственной администрации несколько уменьшился (с 28% до 15%), аналогично как и уровень удовлетворенности деятельностью городского/сельского главы (с 43% до 38%). Доля недовольных деятельностью областной государственной администрации несколько возросла (с 64% до 67%), а количество тех, кто не доволен городским/сельским главой почти не изменилась. Уровень удовлетворенности местными руководителями среди жителей малых городов и сел значительно выше, чем в областном центре.

Военный конфликт на Востоке Украины (63%) и взяточничество и коррупция во власти (48%) - две основные общегосударственные проблемы по оценкам жителей области. При этом на личностном уровне опрошенных скорее волнуют повышения тарифов на коммунальные услуги (64%), низкий уровень зарплат и пенсий (54%), повышение цен на основные товары, инфляция (44%). Социально-экономические проблемы, такие как низкие зарплаты и пенсии, инфляция на уровне личности более остро ощущаются в областном центре и малых городах.

Жители Полтавской области чаще всего указывали на культурно-историческую близость с населением Харьковской области. Среди соседних стран представители региона считают себя близкими к России, Беларуси и частично Польше.

27% опрошенных выразили желание работать за границей, 68% имеют противоположные соображения. 48% в будущем готовы инвестировать заработанные средства в открытие собственного дела в Украине, 34% не высказали таких стремлений. Традиционно высокий уровень миграционных настроений наблюдается среди молодежи (50%), жителей областного центра (37%) и более состоятельных людей (46%).

За последний год почти не изменилось количество тех, кто поддерживает вступление Украины в Европейский Союз (52%) и НАТО (41%). Среди различных направлений внешнеэкономической интеграции лидирует проевропейский вектор (50%), 31% - за равноудаленность Украины от РФ и Запада, только 7% - за вступление в Таможенный Союз.

Социологической группой "Рейтинг" в рамках общеукраинского проекта "Портреты регионов" с ноября по декабрь 2018 года был проведен национальный опрос во всем областям, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В целом в исследовании, осуществленном методом личного интервью, участвовало 40 тысяч респондентов (по одной тысяче 600 респондентов в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%.

Агентство "Интерфакс-Украина" - информационный партнер проекта.