Политика

11:32 12.12.2018

"Наш край" призывает власть заставить облгазы установить счетчики

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"Наш край" призывает власть заставить облгазы установить счетчики

 Партия "Наш край" призывает правительство немедленно обеспечить реализацию решения Верховного суда, который признал облгазы обязанными за свой счет устанавливать газовые счетчики бытовым потребителям, сообщает пресс-служба партии в среду.

Народный депутат от партии Сергей Шахов отметил, что решение суда подтвердило позицию "Нашего края", который несколько лет отстаивает право потребителей на бесплатные индивидуальные счетчики.

"Мы добивались справедливого учета газа с 2016 года. В это время олигархические монополии через лоббистов во власти пытались "передать" расходы на приборы простым потребителям. Так было с установкой общедомовых счетчиков, что напоминало "газовый колхоз", и в случае повышения норм потребления топлива при отсутствии счетчика, что равнозначно газовой "дани". Наконец суд поставил точку – счетчики должны устанавливать за свой счет облгазы. Расходы на это заложены в тарифы за газоснабжение", – сказал С.Шахов.

Народный депутат пояснил, что решение Верховного суда позволит украинцам сэкономить миллиарды гривен. "В стране более 3 миллионов домохозяйств без газовых счетчиков и еще около 2 миллионов имеют устаревшие приборы, которые нуждаются в замене. Если учесть, что приобретение и установка одного счетчика стоит около тысячи гривень, то рядовые потребители сэкономят 5 миллиардов гривень", – отметил С.Шахов.

По мнению депутата от "Нашего края", правительство должно как можно скорее обеспечить выполнение решения суда и распространить приобретенный опыт на других поставщиков коммунальных услуг.

"Чем быстрее правительство заставит облгазы заплатить за газовые счетчики, тем выше шансы, что эти средства не украдут. Самое разумное – установить временные рамки на эти работы. После чего следует разобраться с установкой счетчиков на тепло и воду. Уже понятно, что поставщики услуг должны сами позаботиться об их учете", – резюмировал С.Шахов.

Теги: #наш_край
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