Политика

10:12 12.12.2018

Мороз заявил, что готов вновь баллотироваться в президенты Украины

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Мороз заявил, что готов вновь баллотироваться в президенты Украины

Бывший председатель Верховной Рады Александр Мороз заявил, что намерен вновь баллотироваться в президенты Украины.

"На руководящем активе партии, которую я возглавляю ("Социалистическая партия Александра Мороза – ИФ), рассматривался и этот вопрос - внесение конкретных предложений относительно того, как защищать, в том числе, украинскую землю как основу государственности. Рекомендуется принимать активное участие в президентской кампании и в следующих выборах, и в парламентской кампании", – сказал А.Мороз в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.

Он отметил, что 12 января 2019 года состоится съезд партии, на котором будут обсуждать вопрос кандидатуры в президенты, и сам А.Мороз готов участвовать в выборах в случае поддержки его кандидатуры.

"Съезд будет 12-го числа, 13-го я готов дать ответ на этот вопрос. Я настроен изменить систему власти, потому что это ключевой вопрос сегодня в Украине. Я обращусь к людям. Если поддержат, то пойду", - заявил А.Мороз.

А.Мороз возглавлял Верховную Раду в 1994-1998, 2006-2007 годах. Он неоднократно баллотировался в президенты. Так, на выборах в 1994 и 1999 годах занял третье место. В 2004 и 2010 годах также баллотировался.

Теги: #мороз #выборы
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