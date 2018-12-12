Палата представителей Конгресса США осудила военную агрессию РФ против Украины и призвала не достраивать "Северный поток-2"

Палата представителей Конгресса США единодушно приняла двухпартийную резолюцию, которой осудила военную агрессию, совершенную РФ против Украины в Керченском проливе, а также резолюцию, в которой выступила против завершения строительства российского газопровода "Северный поток - 2".

Как сообщается на странице Посольства Украины в США в соцсети Facebook в среду, первая резолюция осуждает нападение РФ на корабле ВМС Украины в Керченском проливе как таковое, который нарушает обязательные для исполнения международные нормы и договоренности. "Документ призывает Россию немедленно вернуть суда и их экипаж Украине, прекратить нарушать суверенитет нашего государства и чинить преграды украинскому судоходству через Керченский пролив, которое имеет на это право согласно международным нормам и договоренностям", - говорится в сообщении.

В резолюции подтверждается преданность США оказывать украинскому народу помощь для обеспечения его независимости, демократического развития и процветания. Отдельно содержится призыв к президенту США, а также союзникам и партнерам США заставить РФ ответить за агрессию против Украины.

В резолюции против завершения строительства газопровода "Северный поток-2" содержится призыв к правительствам европейских государств отказаться от этого газопровода и высказывается поддержка введению санкций против этого газопровода согласно ч.232 "Закона о противодействии противникам Америки через санкции".

В резолюции также отмечается, что "Северный поток-2" является шагом в обратном направлении на пути к обеспечению энергетической безопасности Европы и интересов США и содержится настойчивый призыв к президенту США использовать все имеющиеся инструменты, чтобы поддержать энергетическую безопасность Европы через политику уменьшения ее зависимости от российских энергоносителей.

Ранее помощник госсекретаря по вопросам энергоресурсов Фрэнсис Фэннон заявил, что властям ФРГ следует прекратить оказывать политическую поддержку проекту газопровода "Северный поток-2". "Германии стоит отозвать политическую поддержку проекту", - сказал Ф.Фэннон в ходе телефонного брифинга.

Проект газопровода "Северный поток-2" предусматривает его строительство через Балтийское море для соединения поставщиков в РФ с потребителями в ЕС. Его проектная протяженность превышает 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" (MOEX: GAZP) в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.