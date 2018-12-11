Политика

17:42 11.12.2018

Европарламент решил в 2019г ввести гуманитарные визы для просителей убежища

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Европарламент решил в 2019г ввести гуманитарные визы для просителей убежища

Европейский парламент утвердил во вторник в Страсбурге доклад по законодательной инициативе о выдаче посольствами государств ЕС в третьих странах гуманитарных виз, чтобы лица, добивающиеся убежища, не рисковали жизнью в попытках достичь территории Евросоюза.

Европарламент попросил Еврокомиссию представить к 31 марта 2019 года законодательное предложение по учреждению европейской гуманитарной визы для допуска на территорию ЕС (исключительно в ту страну Евросоюза, которая предоставила визу) с единственной целью подачи прошения о международной защите.

В докладе отмечается, что 90% лиц, которым предоставляется такая защита, попали на территорию ЕС незаконными путями.

Около 30 тыс. чел. погибли с 2000 года при попытке добраться до Евросоюза.

Депутаты Европарламента подчеркнули, что, несмотря на многочисленные дискуссии о законных и безопасных путях в Европу для просителей убежища, "ЕС до сих пор не располагает гармонизированными правилами относительно процедур безопасного въезда".

Теги: #визы #убежище #европарламент
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