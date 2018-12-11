Колесников анонсировал изменение структуры партии "Оппозиционный блок" на предстоящем съезде

На предстоящем съезде партии "Оппозиционный блок" планируется изменение структуры этой политической силы, сообщил ее сопредседатель Борис Колесников.

"Мы изменим структуру партии. Уже нет необходимости (избирать сопредседателя партии - ИФ)", - сказал он во вторник в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", кто может стать сопредседателем партии после исключения Юрия Бойко из "Оппозиционного блока".

На уточняющий вопрос он подтвердил, что изменение структуры партии планируется на съезде, который пройдет 15 декабря.

Как сообщалось, фракция "Оппозиционный блок" на заседании 20 ноября приняла решение об исключении Ю.Бойко и Сергея Левочкина из фракции.

Ю.Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя".