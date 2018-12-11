Политика

16:35 11.12.2018

ЕС во вторник выделяет Украине EUR500 млн макрофинансовой помощи – Домбровскис

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ЕС во вторник выделяет Украине EUR500 млн макрофинансовой помощи – Домбровскис

Европейский Союз передаст Украине первый транш в размере EUR500 млн в рамках программы макрофинансовой помощи EС, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Сегодня ЕС выделяет EUR500 млн макрофинансовой помощи Украине. ЕС продолжает свою активную деятельность в Украине и поддержку ее народа", - написал он на своей странице в Твиттер во вторник.

Как сообщалось, 30 ноября 2018 года Европейская Комиссия приняла положительное решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме EUR500 млн.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что макрофинансовая помощь Европейского Союза в объеме EUR500 млн поступит в Украину в течение нескольких дней.

Согласно обнародованному сообщению пресс-службы Еврокомиссии, Украина выполнила необходимые условия для получения первой выплаты программы.

К этим условиям, в частности, относятся меры по активизации борьбы с коррупцией, повышению прозрачности реестров компаний, повышению предсказуемости налоговой среды и укреплению управления государственными предприятиями. Также в ЕК отметили важность достижения договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) о новом соглашении.

"ЕС продолжит работу с украинскими властями по своей повестке дня реформ, в том числе в тех областях, которые связаны с очередным траншем программы макрофинансовой помощи. К ним относятся дальнейшие меры в борьбе с коррупцией, а также достижение прогресса в деле создания Высшего антикоррупционного суда Украины, управление государственными финансами, продолжение реформ энергетического и банковского секторов и реформы в области социальной политики", - пояснили в ЕК.

В Еврокомиссии проинформировали, что благодаря первому траншу общая сумма макрофинансовой помощи достигла EUR3,3 млрд.

Теги: #домбровскис #ес #финпомощь
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