Колесников дал показания в МВД в рамках дела, открытого по заявлению Бойко

Сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников в Министерстве внутренних дел Украины дал показания в качестве свидетеля в рамках уголовного производства, открытого по заявлению другого сопредседателя партии Юрия Бойко.

"Я пришел сюда в качестве свидетеля. Свидетеля позора современных лидеров оппозиции, потому что такого еще не было, что один из лидеров оппозиции – Юрий Бойко – пишет заявление на своих коллег власти, с которой он воюет", - сказал Б.Колесников журналистам, после посещения МВД во вторник.

По его мнению, заявление в МВД было написано с целью сорвать съезд "Оппозиционного блока", запланированный на 15 декабря. При этом он добавил, что сорвать съезд таким образом не удастся.

"Что касается лично меня - (заявление о том – ИФ), что я выступил по радио "Новое время" 23 ноября и сказал, что съезд нужно провести до 15 декабря", - рассказал Б.Колесников.

В заявлении Ю.Бойко речь идет о правонарушениях, предусмотренных ст. 170 Уголовного кодекса (препятствование законной деятельности профсоюзов, политических партий общественных организаций), а также ч.2.ст. 358 УК (подделка документов).