Политика

16:28 11.12.2018

Колесников дал показания в МВД в рамках дела, открытого по заявлению Бойко

1 мин читать
Колесников дал показания в МВД в рамках дела, открытого по заявлению Бойко

Сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников в Министерстве внутренних дел Украины дал показания в качестве свидетеля в рамках уголовного производства, открытого по заявлению другого сопредседателя партии Юрия Бойко.

"Я пришел сюда в качестве свидетеля. Свидетеля позора современных лидеров оппозиции, потому что такого еще не было, что один из лидеров оппозиции – Юрий Бойко – пишет заявление на своих коллег власти, с которой он воюет", - сказал Б.Колесников журналистам, после посещения МВД во вторник.

По его мнению, заявление в МВД было написано с целью сорвать съезд "Оппозиционного блока", запланированный на 15 декабря. При этом он добавил, что сорвать съезд таким образом не удастся.

"Что касается лично меня - (заявление о том – ИФ), что я выступил по радио "Новое время" 23 ноября и сказал, что съезд нужно провести до 15 декабря", - рассказал Б.Колесников.

В заявлении Ю.Бойко речь идет о правонарушениях, предусмотренных ст. 170 Уголовного кодекса (препятствование законной деятельности профсоюзов, политических партий общественных организаций), а также ч.2.ст. 358 УК (подделка документов).

Теги: #бойко #колесников #оппоблок
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Колесников анонсировал изменение структуры партии "Оппозиционный блок" на предстоящем съезде

"Оппозиционный блок" на съезде 15 декабря намерен предложить поддержать единого кандидата в президенты

"Оппозиционная платформа – За життя" поддержит законопроект, позволяющий провести выборы в ОТГ в условиях военного положения - Бойко

Военное положение – это попытка президента сорвать выборы, заявляет Вилкул

"Оппозиционный блок" не будет поддерживать введение военного положения

Нардеп Бойко: введение военного положения не решит вопрос деэскалации конфликта в Азовском море

Нардепы из "Оппоблока" не будут голосовать за госбюджет-2019

Политсовет Днепропетровской облорганизации "Оппоблока" инициирует съезд партии для выдвижения кандидата на выборах президента

Новинский возглавил фракцию "Оппозиционный блок" – спикер Рады

Бакулин, Дунаев и Иоффе покинули фракцию "Оппоблок" – спикер

ПОСЛЕДНЕЕ

Европарламент решил в 2019г ввести гуманитарные визы для просителей убежища

США оценивают возможность санкций, связанных с российским энергетическим экспортом - Госдеп

ЕС во вторник выделяет Украине EUR500 млн макрофинансовой помощи – Домбровскис

Тимошенко предлагает снизить барьер на парламентских выборах минимум до 2%

Тимошенко призывает вернуть Нацбанк под контроль украинской власти

Мингарелли: Украина не должна приостанавливать реформы в год выборов

Гусовский, Нефьодов и Гончарук заявили о создании общественной платформы либерального направления

Для Украины были бы очень полезны инструменты, подобные "плану Маршалла" - Гройсман

Юнкер отрицает возможность повторных переговоров по Brexit

Арьев о решении ПАСЕ по санкциям к РФ: из него уже делают "зраду", но особых поводов для беспокойства нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА