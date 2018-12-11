Политика

14:10 11.12.2018

Тимошенко призывает вернуть Нацбанк под контроль украинской власти

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Тимошенко призывает вернуть Нацбанк под контроль украинской власти

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет о необходимости вернуть Национальный банк Украины (НБУ) под контроль государству.

Как сообщает пресс-служба партии, Ю.Тимошенко, выступая на всеукраинском молодежном форуме во вторник в Киеве, отметила, что новый президент Украины должен создать условия для обеспечения молодежи доступным жильем, работой и достойными зарплатами. А инструментом для достижения этих целей, по ее словам, является новая стратегия для Нацбанка

"Открою вам маленькую тайну: то, что касается жилья и части обеспечения работой – это может сделать президент в достаточно короткий срок, обладая конституционным правом вносить кандидатуру главы Национального банка Украины. Потому что все, что вы видите – жилье, работа, заработная плата – это правильная системная политика НБУ", - подчеркнула она.

По мнению Ю.Тимошенко, сейчас НБУ находится под управлением извне и "полностью выведен из-под контроля украинских властей и из-под национальной стратегии". Именно поэтому, по ее словам, Нацбанк необходимо возвращать в систему управления Украины.

Кроме того, лидер партии ВО "Батькивщина" заявила о необходимости разрушить коррупционные схемы и финансовые пирамиды, которые действуют под патронатом Нацбанка.

"За последние 4,5 года за финансовых махинаций с помощью НБУ выведены из страны 12 млрд 850 млн долл. И примерно столько же (12 5 млрд долл.) – за это время получено от МВФ. Такого в Украине не делали никогда", - заявила Ю.Тимошенко.

Она отметила необходимость вернуть Национальный банк государству и назначить туда руководителем "профессионального, патриотичного и мужественного человека".

"Мы поменяем всю жизнь страны, начиная от стабильности курса гривны и заканчивая правильной системой кредитования", - подытожила лидер "Батькивщины".

Теги: #тимошенко #нбу
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