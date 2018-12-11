Политика

10:56 11.12.2018

Арьев о решении регламентного комитета ПАСЕ по санкциям к РФ: из него уже делают "зраду", но особых поводов для беспокойства нет

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Арьев о решении регламентного комитета ПАСЕ по санкциям к РФ: из него уже делают "зраду", но особых поводов для беспокойства нет

 Решение регламентного комитета ПАСЕ, которым делегации Российской Федерации вернули ограниченное право голоса, не должно вызывать особого повода для беспокойства, поскольку проект решения, предусматривающий более серьезные уступки РФ, комитет единогласно перенес на неопределенный срок, заявляет глава украинской делегации в Ассамблее Владимир Арьев.

"Новое решение, из которого делают очередную "зраду". Но особых поводов для беспокойства нет. Гораздо важнее то, что скандальный октябрьский доклад, в котором содержался проект гораздо более серьезных уступок РФ, регламентный комитет единогласно перенес на неопределенный срок. То есть, россияне получили отпор", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Комментируя разрешение регламентного комитета ПАСЕ голосовать россиянам за выборные должности, имея ограниченное право голоса, украинский парламентарий отметил, что оно соответствует уставу СЕ и "является очень символическим шагом, ведь в Совете Европы понимают, что Россия стремится обвинить организацию во всех грехах из-за игнорирования ее шантажистских требований".

Говоря том, что будет дальше, В.Арьев спрогнозировал два варианта развития событий. По его словам, первый заключается в том, что "россияне не принимают уступку, опять не подают делегацию на 2019г и начинают пытаться торпедировать решение ЕСПЧ из-за попытки провести идею о непризнании легитимности избранных судей. Слабое место состоит в том, что обратной силы решение регламентного комитета не имеет, а большинство выборов в 2016-2018 годах проводилось без российской делегации, которая даже не подавалась в ПАСЕ. А значит и санкций против них не было".

И второй, по мнению парламентария, будет заключаться в противоположной тактике действий Москвы: россияне подают делегацию в январе, с высокой вероятностью получают санкции, но имеют возможность голосовать за нового генсека Совета Европы в июне.

"Слабое место этого варианта - риск для россиян. Гигантский риск. Получить санкции в третий раз - будет очень болезненно для них. Ради так, чтобы избежать такой возможности, они и продавливали те изменения в регламент, которые не получили. А учитывая список тех, кто подписал и продолжает подписывать заявку на срочные дебаты в январе на тему "Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса" с очень жесткими дефинициями в сторону РФ, то я сомневаюсь что россияне рискнут получить очередную пощечину добровольно", - написал В.Арьев.

Теги: #пасе #арьев
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