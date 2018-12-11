Политика

04:00 11.12.2018

Реализация предложенных Макроном мер по стабилизации положения в стране обойдется в 10 млрд евро

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По подсчетам госсекретаря Франции Оливье Дюссо, который курирует бюджетную политику правительства, выполнение мер по выводу страны из социально-экономического кризиса обойдется государству в сумму от 8 до 10 млрд евро.

"Требуемая сумма в настоящее время уточняется, надо понять, как финансировать намеченные меры", - цитируют чиновника СМИ.

По его словам, во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон представит уточненный список необходимых действий.

Накануне он в телеобращении к нации объявил о чрезвычайном экономическом положении страны и призвал прекратить беспорядки, наметив ряд мер по улучшению социально-экономического положения населения.

Так, он заявил, что со следующего года во Франции на 100 евро будет увеличена минимальная заработная плата, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

Комментируя вводимые меры, глава государства назвал свои действия частью вводимого "экономического и социального чрезвычайного положения".

Как сообщалось, в середине ноября во Франции начали проходить первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "Желтые жилеты".

Первоначально демонстранты требовали лишь отмены решения о повышении налога на бензин, однако со временем перечень требований расширился. Протестующие стали выражать недовольство политикой правительства в целом.

На начальной стадии акции в основном носили мирный характер. Однако постепенно протесты начали набирать силу и радикализовываться. Пик протестного движения пришелся на 1 декабря, тогда в акциях приняли участие десятки тысяч человек, причем протесты переросли в настоящие беспорядки и погромы.

Теги: #президент #франция #меры #стоимость
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