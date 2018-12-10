Меркель и Путин обсудили ситуацию в Керченском проливе и вопрос газового транзита через Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин в понедельник провели телефонный разговор и обсудили целый ряд вопросов, в том числе ситуацию в Керченском проливе, вопрос газового транзита через Украину и положение в Сирии, говорится в заявлении официального представителя ФРГ Штеффена Зайберта.

"В центре переговоров была ситуация в Керченском проливе. Канцлер подчеркнула, что необходимо принять меры для беспрепятственного прохода кораблей", - сказал Ш.Зайберт. Также А.Меркель заявила о необходимости отпустить задержанных моряков.

Кроме этого обсуждался вопрос транзита российского раза через Украину в будущем и ситуация в Сирии.

"Помимо этого канцлер и российский президент обсудили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал Ш.Зайберт.