Политика

19:15 10.12.2018

Мэй выступает против проведения второго референдума о выходе Британии из ЕС

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Мэй выступает против проведения второго референдума о выходе Британии из ЕС

Премьер-министр Британии Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте раскритиковала призывы к проведению второго референдума о выходе Британии из ЕС, заявив, что новое голосование разделит страну.

"Если вы хотите второй референдум, чтобы отменить результаты первого, давайте будем честны: это грозит вновь разделить страну, в то время как в Палате (общин - ИФ) нам следует стремиться к тому, чтобы ее объединить", - заявила Т.Мэй, ее выступление транслирует британское телевидение.

Вместе с тем она отметила, что выступает против идеи выхода Британии из ЕС без соглашения, поскольку это причинит серьезный финансовый ущерб в краткосрочной перспективе. Однако на фоне сложившейся ситуации, если члены парламента не поддержат соглашение, то Лондон будет готовиться к такому варианту, подчеркнула Т.Мэй.

"Правительство активизирует подготовку к этому потенциальному развитию событий, и в кабинете на этой неделе пройдут дополнительные обсуждения (этого вопроса - ИФ)", - сказала Т.Мэй.

Ранее в понедельник она объявила о переносе на неопределенный срок голосования в парламенте по Brexit.

Теги: #великобритания #тереза_мэй #мэй
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