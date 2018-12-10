Политика

18:47 10.12.2018

Сделку по Brexit поддержит большинство, если будет решен вопрос ирландской границы - Мэй

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Сделку по Brexit поддержит большинство, если будет решен вопрос ирландской границы - Мэй

Палата общин большинством голосов поддержит соглашение о выходе Великобритании из ЕС, если будет решен вопрос ирландской границы, считает британский премьер-министр Тереза Мэй.

"Я по-прежнему верю, что в этой Палате (общин - ИФ) будет получено большинство в поддержку (соглашения - ИФ), если я смогу обеспечить дополнительные гарантии по вопросу "страховочного" плана (по ирландской границе - ИФ), и на этом я сконцентрируюсь в ближайшие дни", - сказала она, выступая в понедельник в парламенте.

Т.Мэй вновь отметила, что выработанное соглашение является наилучшим из возможных.

Ранее премьер Великобритании сообщила, что переносит запланированное на 11 декабря голосование парламента по Brexit.

Теги: #великобритания #тереза_мэй #мэй
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