Политика

16:14 10.12.2018

Порошенко в Брюсселе встретится с генсеком НАТО и лидерами ЕС – Климкин

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Порошенко в Брюсселе встретится с генсеком НАТО и лидерами ЕС – Климкин

Президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и руководством Европейского Союза, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"У него (П.Порошенко - ИФ) будут встречи с генсеком НАТО. Он также будет встречаться с президентом Европейского Совета Туском и руководством Европейского Союза", - сказал П.Климкин в Брюсселе журналистам.

На встречах П.Порошенко в Брюсселе продолжится обсуждение комплексной реакции на акты российской агрессии.

Президент Украины посетит Брюссель 12-13 декабря.

Теги: #брюссель #ес #порошенко #нато
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