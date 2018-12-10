Украина рассмотрит возможность присоединения к Глобальному соглашению о миграции при благоприятных условиях - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что возможность присоединения к Глобальному соглашению о безопасной, упорядоченной и законной миграции украинская сторона рассмотрит при наличии благоприятных условий, на другом этапе.

В совместном комментарии МИД и Государственной миграционной службы Украины по случаю Конференции ООН для принятия данного соглашения указано, что Украинскому государству в своей новейшей истории пришлось столкнуться с беспрецедентным вызовом: вооруженная агрессия Российской Федерации привела к незаконной оккупации Автономной Республики Крым, г.Севастополь, попыткам их аннексии и распространению Россией международного вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей.

"Эти преступные действия превратили около 1,5 миллиона граждан Украины в вынужденных переселенцев. Украинская сторона прилагает все усилия, чтобы обеспечить права и потребности внутренне перемещенных лиц, но впереди еще много работы, которая требует значительных материальных и финансовых ресурсов. Учитывая изложенное, Украина рассмотрит возможность присоединения к Глобальному соглашению о безопасной, упорядоченной и законной миграции на другом этапе при благоприятных условиях", - подчеркивается в комментарии.

В сообщении отмечается, что Глобальное соглашение стало результатом многих раундов межправительственных переговоров, состоявшихся в феврале-июле 2018 года. Делегация Украины во главе с представителем Государственной миграционной службы, сформированная распоряжением президента Украины, принимала участие в этих переговорах.

Как сообщалось, 10 декабря Международная конференция ООН, проходящая в Марракеше (Марокко), приняла Глобальный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. Документ носит рекомендательный характер и юридически необязателен.

В пакте должны быть прописаны "безопасные, упорядоченные и основанные на правилах" стандарты миграции. В основе 18-месячных переговоров по документу лежало постановление Генассамблеи ООН от сентября 2016 года. Тогда было проведено голосование в поддержку планов ООН, направленных на усиление защиты беженцев и иммигрантов, а также на расширение поддержки тех стран, которые принимают большинство беженцев.